Droits TV ‍: Canal+ et BeIN virés, deux clubs mettent le feu ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Un nouveau courant parcours les clubs de Ligue 1, qui ne veulent plus attendre le bon vouloir de Canal+ et de BeIN Sports, et ne comptent pas sur l'offre ridicule de DAZN.

Le football français vit tout de même des heures critiques à un peu plus d’un mois de la reprise du championnat. Personne ne sait sur quelle chaine sera diffusé le championnat de Ligue 1, ce qui montre à la fois l’urgence de la situation, et surtout que ce n’est pas une bataille de prestige pour retransmettre ces rencontres. Aucune décision n'a été prise cette semaine, et la LFP demande encore de la patience. Une situation très préoccupante sur le plan financier. Deux solutions existent pour le moment, une offre de la part de DAZN qui a le mérite d’apporter de l’argent frais même s’il n’y a aucune garantie bancaire et un montant très réduit pour permettre à la plate-forme britannique de récupérer le jackpot sans forcer. Et la solution pour la LFP de créer sa propre chaine et de récupérer l’argent des abonnements directement. Enormes freins à cela, la mise en place de la structure en un mois, le risque de faire un énorme bide financier, et le fait que les clubs ne toucheront absolument rien pendant plusieurs mois en attendant les premiers retours. Pour palier à cela, la Ligue se dit désireuse de « prêter » par avance de l’argent aux clubs, et de se rembourser ensuite avec les revenus de la chaine 100 % Ligue 1. Un nouveau système alambiqué qui montre le désespoirs des clubs et des dirigeants du football français.

L'OL et Lens montent au créneau

Mais c’est pourtant cette solution qui commence à tenir la corde, faute d’un accord intéressant. Le fait que Canal+ et BeIN Sports soient toujours cités comme de possibles sauveurs de la Ligue 1 sans toutefois que les deux chaines ne bougent le petit doigt agace plus que tout, et des premiers présidents de clubs ont pris leur décision. RMC annonce ainsi que du côté de l’OL et de Lens, on pousse désormais clairement pour la sortie de la chaine 100% Ligue 1, et tant pis pour tous les diffuseurs habituels ou candidats avec des offres à la baisse. L’idée d’aller au combat avec ses propres armes malgré l’énorme incertitude d’un tel défi ne fait pas peur à deux clubs influents qui vont désormais tenter de faire basculer les autres formations de Ligue 1. Un long combat en interne qui aurait pour résultat de mettre au tapis tous les acteurs classiques chez les chaines qui retransmettent le football en France, et surtout une tentative inédite dans les grands championnats européens.