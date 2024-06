Droits TV ‍: Canal+ et Aulas, l'amour peut sauver la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Euphorique au moment de l’attribution des droits TV à Mediapro il y a quelques années, Jean-Michel Aulas est redescendu de son nuage en suppliant Canal+ de venir sauver la Ligue 1 et le football français.

En mai 2018, Jean-Michel Aulas évoquait « un jour béni » pour le football français au moment de l’attribution des droits TV de la Ligue 1 à Mediapro, tandis que Canal+, partenaire historique du football français, perdait pour la première fois la diffusion du championnat. Quelques années plus tard, la situation est amusante pour la chaîne cryptée, qui se retrouve dans une position de force jamais connue auparavant puisqu’elle est quasiment la seule à pouvoir sauver la face de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Vexés et rancuniers, Maxime Saada et Vincent Bolloré ont décidé que l'heure était venue pour le football français de payer le prix de son comportement passé.

Droits TV : Canal+ sauvera la L1 si Labrune démissionne https://t.co/kWwMxcpH38 — Foot01.com (@Foot01_com) June 12, 2024

Vincent Labrune a revu ses exigences à la baisse, d’un milliard d’euros à 500 millions d’euros, ce qui pourrait inciter Canal+ à revenir dans la danse, à condition toutefois que Vincent Labrune s’en aille, selon les informations rapportées sur RMC par Daniel Riolo. Sur les ondes de la radio, Jean-Michel Aulas a d’ailleurs évoqué le brûlant dossier des droits TV. Ironie du sort, six ans après avoir jubilé du départ de Canal+, l’ex-président de l’OL a supplié la chaîne cryptée de revenir dans l’équation afin de donner une grande bouffée d’air frais au football français.

Jean-Michel Aulas réclame le retour de Canal+

« On est tous, évidemment, inquiets. On sait aussi que les engagements de l’État sont des engagements importants, on voit l’évolution avec ces échéances d’élections qui changent un petit peu la donne. J’ai toujours fait partie de ceux qui, peut-être à l’ancienne, imaginaient qu’on pouvait s’appuyer sur des choses solides, historiques. Si Canal et beIN peuvent imaginer donner au football français cette assise qui lui manque en ce moment, j’en serais personnellement très heureux. Et je pense que c’est une des voies, pas la seule, mais c’est une des voies solides qui peut permettre de s’en sortir » a lancé Jean-Michel Aulas dans des propos rapportés par RMC.

Un changement de braquet de la part du vice-président de la Fédération française de Football qui ne manquera pas d’amuser et de faire rire jaune dans les bureaux de Canal+, où l’on continue de temporiser avant peut-être de se présenter en sauveur du football français dans les semaines à venir. Mais avec quel montant sur la table ? C’est ce qui peut inquiéter les présidents des clubs de Ligue 1.