Droits TV ‍: Canal+ sauvera la L1 si Labrune démissionne

Le dossier des droits de diffusion de la Ligue 1 s'enlise totalement et on ne sait pas comment cela va se finir. Le président de la LFP est désormais dans le collimateur de pas mal de monde.

Les propos de Laurent Nicollin l'ont confirmé mardi, la tension commence à grandir au sein des clubs de Ligue 1. Alors que le mercato estival a débuté officiellement lundi, personne n'a bougé une oreille, l'absence de réponse aux questions sur la diffusion de la Ligue 1 la saison prochaine étant forcément générateur d'angoisse. Sans les droits TV, le championnat sera clairement menacé, seuls les gros clubs pouvant éventuellement survivre à un tel cataclysme. Alors, dans cette période très sombre, Daniel Riolo en a remis une couche concernant Vincent Labrune. Si les dirigeants des clubs de Ligue 1 ne veulent pas virer le patron de la Ligue de Football Professionnel, alors ce dernier doit comprendre que pour parvenir à un accord avec Canal+ il doit rapidement démissionner et permettre ainsi à Maxime Saada de revenir à la table des négociations. Sur RMC, le journaliste explique précisément sa théorie.

Canal+ ne veut plus négocier avec Labrune selon Riolo

« Labrune est totalement affaibli. Je le redis, son départ pourrait sauver le football français parce que dans les relations d’affaires. Il existe quelque chose qui habite encore certains grands patrons qui est que, quand quelques deals doivent être gagnés, cela passe aussi par une forme de mise à mort de celui avec qui on n’était pas d’accord. Je crois que Bolloré est de ce type-là. Je ne suis pas un homme d’affaires, je ne raisonne pas du tout de cette façon, mais ce que Labrune a fait à Canal, Canal ne le supportera pas. Si le football français veut se sauver, je pense que l’Orléanais doit partir. C’est ça que les présidents des clubs de Ligue 1 doivent comprendre. Nicollin parle de Canal+, mais il leur tend la main quand même (…) Oui Canal+ peut sauver la Ligue 1 maintenant, parce qu’on pensait que l’intervention du chef de l’État auprès du Qatar allait pousser Beinsports. Mais Beinsports a déjà mis beaucoup d’argent pendant des années, et ils veulent surtout en mettre pour que ce soit le PSG qui en croque le plus. On se tourne vers Canal+ et on se rend compte qu’il y a quelqu’un qui bloque, c’est Vincent Labrune. De lui-même, s’il prenait la porte, ça faciliterait les discussions », a expliqué Daniel Riolo, lequel ne voit plus d'autre solution pour relancer les négociations.

Même si les propos de notre confrère n'engagent que lui, d'autres voix s'élèvent pour demander à ce que l'actuel président de la Ligue de Football Professionnel ne soit plus impliqué dans ce dossier des droits TV, alors même que les présidents des clubs de L1 répètent qu'ils lui font confiance. Dans L'Equipe, on estime que d'ici à trois semaines, on en saura plus sur la diffusion de la Ligue 1 à la télévision, et sur l'avenir de Vincent Labrune. « La LFP va œuvrer jusqu’à fin juin pour trouver une issue à un dossier explosif. Si le résultat final est trop loin des attentes initiales, son président, qui est en première ligne depuis des mois, sera forcément fragilisé », précisent nos confrères.