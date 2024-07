Droits TV ‍: Canal+ de retour en Ligue 1 en 2026 ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Tandis que l'on attend toujours les conditions pour s'abonner à la Ligue 1, alors que la saison reprend dans deux semaines, certains pensent déjà que l'avenir ne sera pas sur DAZN et Beinsports.

La première journée de L1 est toujours prévue le week-end du 17-18 août, mais il est impossible de connaître le calendrier précis, mais surtout nul ne sait comment on pourra regarder cette journée inaugurale du Championnat 2024-2025 à la télévision. DAZN s'est vu confier huit des neuf matchs, mais n'a toujours rien mis en place pour commercialiser son offre, tandis que l'on attend éternellement de savoir ce qu'il va advenir de Beinsports et du dernier match à diffuser. Pour Pierre Ménès, tout cela ne sent pas très bon et l'ancien consultant vedette de Canal+ estime que du côté du football français, on doit clairement faire très attention. A moins que les 18 clubs de Ligue 1 se soient laissés une porte de sortie dans deux ans pour mieux rêver à un retour de la chaîne cryptée.

Canal+ de retour en Ligue 1 en 2026 ?

Se confiant sur chaîne, l'ancien membre du Canal Football Club y croit un peu. « 25 euros par mois au lieu de 39 » ? On va être pragmatique, c'est déjà 14 balles de moins par mois, cela fait 140 euros d'économies sur 10 mois, car j’ose espérer qu’ils ne vont pas facturer 12 mois. Mais 25 euros par mois, cela reste trop cher. Je rappelle que l'abonnement d'Amazon, c'était 17 euros et à l'arrivée, ils ont eu 1,8 million d'abonnés au max. Faites vos calculs, à 25 euros par mois avec 1,8 million d’abonnés, ils ne rentrent pas dans leur argent. C'est une situation extraordinairement inquiétante pour l'avenir du football français. J'ai l'impression qu'on a repoussé le problème pour dans deux ans en disant que peut-être Canal+ sera mieux luné et reviendra à la table des négociations, que Labrune ne sera plus là. Tout ça est du bricolage », regrette Pierre Ménès.