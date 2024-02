Droits TV ‍: Beinsports et l'argent du Qatar pour sauver la L1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le départ de plus en plus probable de Kylian Mbappé du PSG pourrait porter un rude coup aux droits TV de la Ligue 1. Mais Vincent Labrune peut compter sur Beinsports, la chaine sportive qatarie qui n'abandonnera pas notre championnat.

Vincent Labrune a passé quelques jours à Doha, et on ne sait pas si le président de la Ligue de Football Professionnel a eu des infos sur l'avenir de Kylian Mbappé. Mais la décision a priori prise par la star du football français de rejoindre le Real Madrid n'est pas une bonne nouvelle au moment où se négocie la vente des droits TV de la Ligue 1. Les commentaires vont tous dans ce sens, à l'image du média spécialisé En Pleine Lucarne qui estime même que le patron de la LFP doit être KO suite aux révélations du Parisien : « Vincent Labrune (LFP) en PLS lui qui n'a pas encore conclu d'accord pour les droits TV de la L1 pour la saison prochaine... ». En attendant, le PSG et la Ligue doivent se remettre du départ de Mbappé, il semble tout de même que le Qatar soit réellement déterminé à continuer à aider la Ligue 1.

Beinsports au secours de la Ligue 1...et du PSG

Etienne Moatti, qui suit notamment ce dossier des droits TV de la Ligue 1 pour le compte de L'Equipe, affirme que Doha a demandé à BeInSports, dirigé indirectement par Nasser Al-Khelaifi, d'être à la hauteur des attentes et de ne pas tourner le dos à notre championnat, ce qui était le cas depuis le dernier appel d'offres. Si la chaîne sportive qatarie diffuse une partie de la Ligue 2, la Ligue 1 n'est plus sur ses antennes. Cela pourrait changer à compter de la saison prochaine. « Au départ très réticent à miser sur la L1 en France, le diffuseur franco-qatarien entendait se contenter des droits internationaux et de la Ligue 2 (...) Mais il est disposé à faire un effort et paraît prêt à prendre quelques matches de L1. Entre Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG et de beIN Media Group, et Vincent Labrune, son homologue de la LFP, les contacts sont permanents. Comme entre Labrune et Yousef al-Obaidly, le directeur général de beIN », précise le journaliste du quotidien sportif. Entre CVC et Beinsports, la Ligue 1 est tenu à bout de bras par des investisseurs étrangers, il va falloir s'y faire, avec les risques que cela engendre.