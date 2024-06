Droits TV ‍: Aulas demande à Labrune de stopper son délire

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Toujours en quête d’un diffuseur à deux mois de la reprise, la Ligue de Football Professionnel envisage sérieusement de créer sa propre chaîne 100% Ligue 1. Du côté de la Fédération Française de Football, le vice-président Jean-Michel Aulas ne valide absolument pas cette option.

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes, les pensionnaires de Ligue 1 restent dans le flou concernant le montant des droits TV. La Ligue de Football Professionnel n’a toujours pas trouvé de diffuseur pour la saison prochaine qui débutera dans deux mois. Dans l’urgence, l’instance dirigée par Vincent Labrune a donc activé son plan B basé sur la création de sa propre chaîne qui serait proposée à 25 euros par mois. Au-delà du montant élevé, cette idée déplaît à Jean-Michel Aulas, persuadé qu’il est encore temps de s’entendre avec une chaîne comme Canal+ ou beIN Sports.

« Comment ça va se finir ? Malheureusement, je ne suis pas devin, a d’abord répondu le vice-président de la FFF à Sport Buzz Business. Par contre, je pense qu’il faut aujourd’hui prendre un certain nombre d’initiatives. Nous avons des grands opérateurs français, Canal+ depuis des années… J’ai signé un contrat de six ans avec eux et le foot féminin l’année dernière, ça permet de garder le contact et de voir comment on peut générer des choses nouvelles… Il y a bien sûr beIN Sports qui est prêt à faire des efforts. »

Aulas ne croit pas au plan B

« Et puis l’une des tendances actuelles, il y a une série d’opérateurs qui pourraient être dans une distribution non-exclusive. En tant qu’entrepreneur, avant dans le football, maintenant dans d’autres choses, je privilégie la notion de moins grand risque à la notion de quantité, a tranché l’ancien président de l'Olympique Lyonnais. On est à deux mois du démarrage de la Ligue 1 et c’est très court pour créer cette chaîne. Il y aura sûrement des compromis à faire… Et peut-être que ceux qui veulent demain se faire une place au soleil du football français – qui sur le plan international est parmi les meilleurs du monde – pourraient saisir des opportunités. »

« Je crois qu’il faut qu’au niveau de la Ligue et de la Fédération, on ait aussi le sens des réalités. Si on ne peut pas obtenir ce qu’on avait imaginé il y a quelques années ou quelques mois, tout de suite, Il faut peut-être passer par une phase intermédiaire et rassurer les entrepreneurs que sont les présidents de clubs parce qu’il commence à y avoir de l’inquiétude », a relayé Jean-Michel Aulas, qui demande à Vincent Labrune de revoir ses ambitions à la baisse et d’oublier son alternative.