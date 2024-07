Droits TV ‍: Al-Khelaifi fait scandale, la Ligue 1 se venge

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Beinsports a attendu la dernière minute pour faire une offre afin d'acheter un match de Ligue 1 par journée de Championnat. Mais la majorité des clubs est outrée et a l'intention de déchirer la proposition qatarie.

Il y a une semaine, face à l'insistance de certains dirigeants de Ligue 1 qui lui demandaient quelle allait être la position finale de Beinsports dans le dossier des droits TV, le président du PSG avait répondu fermement qu'il n'était là que pour le club de la capitale et qu'il ne fallait pas tout mélanger. Au sein de la Ligue de Football Professionnel, Nasser Al-Khelaifi s'est toujours opposé à la solution d'une chaîne 100% Ligue 1 qui pourrait diffuser la totalité des rencontres sans passer par plusieurs diffuseurs. Et lorsque l'offre du deal avec Warner Bros Discovery a vu le jour, le patron du PSG et de Beinsports a vu rouge, NAK s'y opposant vigoureusement. Alors, quand samedi soir, la chaîne sportive a enfin dégainé une offre à hauteur de 100 millions d'euros, ses collègues de Ligue 1 ont, eux aussi, toussé très fort et ils veulent désormais faire payer tout cela.

La Ligue 1 proche de tourner le dos aux chaînes classiques

A quelques heures de la décision finale concernant les droits de diffusions de la Ligue 1, dont la saison débute dans un mois presque jour pour jour, la tendance est très clairement à un rejet de l'offre émise par Beinsports et DAZN, même si elle apporte des garanties financières immédiates. Pour une majorité de dirigeants de L1, il faut faire la révolution et tourner définitivement le dos aux chaînes classiques, n'en déplaise à Nasser Al-Khelaifi. « De nombreux clubs sont à présent convaincus que cette chaîne 100% Ligue 1, adossée au géant américain (Ndlr : Warner Bros Discovery), représente l'avenir. Et que signer avec DAZN est une stagnation pendant cinq ans, tout comme une solution du passé. Et qu'elle convient trop bien à ceux qui ont tout fait pour retarder une solution... », expliquent nos confrères du quotidien sportif. L'heure de la grande lessive a probablement sonné au sein de la Ligue 1, et une fois la décision au sujet du diffuseur officialisée, il se pourrait bien que certaines langues se délient.