Di Maria régale, Cavani finit le travail pour le PSG

Dans : Ligue 1, PSG, OGCN.

Il n’y a pas eu de match entre un PSG revanchard après son Classique manqué et une formation de Nice trop légère. Double buteur sur deux offrandes de Di Maria, Cavani a propulsé Paris vers une victoire 3-0.

Lucien Favre avait beaucoup surpris au moment du coup d’envoi, se privant de Saint-Maximin et Plea pour faire place à l’expérience avec Balotelli et Sneijder notamment. Cela ne fonctionnait clairement pas, et dès la troisième minute, Cavani ouvrait le score en reprenant au premier poteau un coup-franc de Di Maria (1-0, 3e). Le match était à sens unique, et le deuxième but, toujours signé de l’Uruguayen sur une passe de l’Argentin, confirmait cette supériorité (2-0, 31e).

Après le repos, sur une remise de Cavani, Daniel Alves et Dante se précipitaient à la retombée devant le but, mais le Brésilien de Nice trompait son propre gardien (3-0, 52e). La fin de match était plus terne, même si Mbappé mettait parfois le feu, sans parvenir à trouver la faille. Nice se contentait de cette défaite qui confirme que les Aiglons n’ont plus du tout le niveau de l’an dernier. Pour Paris, ce sera un reste de week-end tranquille sans vraiment avoir à se soucier des résultats des poursuivants.