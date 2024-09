DAZN rate tout et ça les énerve

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis son arrivée en France pour la diffusion de la Ligue 1, DAZN est loin de faire l'unanimité. En plus de prix jugés beaucoup trop élevés, l'offre globale est contestée.

DAZN a bien du mal à se mettre les fans et observateurs de football français dans la poche. Le média britannique ne s'est pas fait que des amis en proposant des offres d'abonnement assez excessives pour le produit vendu. Surtout que dans ses offres, DAZN est assez limité. Difficile en effet d'y trouver son compte pour les supporters autres que le PSG, l'OM ou l'OL, qui eux peuvent profiter d'une large couverture. De plus, aucun multiplex n'est proposé le dimanche à 17h, et les matchs sont diffusés avec seulement un commentateur et un journaliste au bord du terrain. Mais ce qui irrite le plus, comme le rappelle Télérama, c'est peut-être les « références constantes et irritantes à la FanZone ».

DAZN et son offre, ça ne va pas du tout ?

La FanZone, qui devient invasive au cours d'un direct de DAZN, est un outil de chat permettant aux supporters de parler entre eux pendant les matchs. Mais le plus souvent, ce qui en ressort, ce sont des débats sans grand intérêt et du supporterisme de base pendant le match. Aussi, parmi les choses contestées par les internautes au sujet de DAZN : les pages de publicité incessantes. Ces dernières interviennent avant les rencontres et pendant la pause. Elles sont également présentes via la plateforme Web.

Si vous voulez voir un replay, vous passerez alors automatiquement par la case publicités, qui dure en moyenne quinze secondes. C'est souvent inévitable, mais cela fait beaucoup à digérer pour celui qui a payé son abonnement plein pot. Pour rappel, d'après un sondage Odoxa, 65 % des fans affirment que l’offre de DAZN pousse à regarder la Ligue 1 de façon illégale. Près de 2,5 millions de personnes auraient recours à l'IPTV et à Telegram les soirs et jours de match. Assurément une catastrophe pour la chaine mais aussi le football français.