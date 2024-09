DAZN ‍: Le nombre d’abonnés fuite, c’est un désastre

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Très critiqué en raison de son tarif, DAZN peine à convaincre les consommateurs de s’abonner si l’on se fie aux premiers chiffres qui ont fuité et ceux-ci sont assez terribles pour le diffuseur principal de la Ligue 1.

Il y a un mois, DAZN a lancé ses offres à 30 euros par mois avec engagement et à 40 euros par mois sans engagement pour s’abonner à la Ligue 1. A ce prix, les consommateurs peuvent regarder huit matchs par journée en direct et un en décalé… et pas grand chose de plus dans la mesure où en France, la plateforme anglaise ne dispose pas de beaucoup de droits sportifs. Très vite, le prix de DAZN a scandalisé supporters et observateurs, ceux-ci jugeant que la Ligue 1 à elle seule ne méritait pas une telle somme.

DAZN, il révèle le scénario catastrophe https://t.co/J9ftnfwiZy — Foot01.com (@Foot01_com) September 4, 2024

Le piratage a explosé à tel point que l’on se demande si DAZN arrivera à devenir rentable en France. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a apporté un premier élément de réponse en dévoilant le nombre d’abonnés à DAZN après un mois de Ligue 1 sur la plateforme anglaise. Et le chiffre est absolument terrible si celui-ci venait à se confirmer puisque selon l’éditorialiste de l’After Foot, seulement 100.000 personnes se sont abonnées au diffuseur n°1 de la Ligue 1. Un chiffre ridicule quand on sait par exemple qu’à l’époque de Canal +, il n’était pas rare que les affiches de l’OM ou du PSG regroupent un million de personnes.

Seulement 100.000 abonnés à DAZN ?

Le chiffre de 100.000 abonnés est d’autant plus terrible pour DAZN que la société britannique a publiquement affirmé qu’elle visait 1,5 millions d’abonnés sur l’année. Autant dire qu’avec une telle politique tarifaire, elle n’y parviendra pas et ce n’est pas trahir un secret que de le dire. DAZN n’a plus le choix et devra proposer des offres plus attractives dans les semaines et les mois à venir si elle veut redresser le tir et atteindre ses objectifs ou tout du moins limiter la casse. Car ce n’est clairement pas avec 100.000 abonnés qu’elle parviendra à être rentable en payant 400 ME par an à la LFP pour la diffusion de huit matchs de Ligue 1 en direct. Encore une mauvaise nouvelle pour le football français dans un contexte tendu alors que se jouent le 10 septembre prochain les élections à la tête de la LFP.