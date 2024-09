Droits TV ‍: DAZN, l'incroyable bug de septembre

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La trêve internationale a mis sur pause le championnat de Ligue 1, mais pendant ce temps-là, les abonnés à DAZN paient l'abonnement plein pot. Une situation dénoncée.

Les joueurs de football sont mis à rude épreuve dès le début de la saison, puisque le championnat de France était à peine repris depuis trois journées, que tout s'est arrêté pour laisser la place aux matchs internationaux sur toute la planète. Tandis que les amateurs de foot s'ennuient de leur feuilleton préféré, une petite musique revient, c'est celle du tarif d'abonnement à la chaîne DAZN. Car le nouveau diffuseur de la Ligue 1, qui facture déjà sur 12 mois son abonnement, y compris juin et juillet sans match, ne fait pas un tarif réduit sur septembre où seulement trois journées de Ligue 1 sont au menu. Pour les supporters des clubs, qui vont au stade, la double peine est totale, comme le fait judicieusement remarquer Pierre Barthélemy, avocat de différentes associations de supporters, mais aussi détenteur du célèbre compte @Pierre B sur X. Car ceux qui vont au stade, et ils sont nombreux, pourraient ne voir qu'un seul match de leur équipe en septembre sur DAZN.

Zéro match, DAZN peut punir un supporter

DAZN en septembre : 39,99 euros, 3 journées de L1.

Si tu joues 2 fois à domicile et que tu vas au stade, t'as payé 40 balles pour un seul match de ton équipe.

Face au tarif de DAZN (entre 30 et 40 euros par mois pour 8 matchs sur 9 en Ligue 1), Pierre Barthélemy fait un calcul très simple. « DAZN en septembre : 39,99 euros, 3 journées de L1. Si tu joues 2 fois à domicile et que tu vas au stade, t'as payé 40 balles pour un seul match de ton équipe. Ils ne comprennent toujours pas le problème ? Et je crois que l'affluence par journée en L1 et L2 est entre 600.000 et 700.000 spectateurs. Quand ton objectif, c'est 1,9 million d'abonnés, comment peux-tu ne pas prendre en compte que la plupart de ces 600.000/700.000 personnes ne peuvent pas mettre 40 balles par mois pour 17 matchs à l'extérieur ? », fait judicieusement remarquer @Pierre B, à qui il est rappelé que si en plus le seul match que tu peux regarder à la télé est celui du samedi sur Beinsports, alors un supporter peut payer son abonnement....sans voir une seule rencontre sur DAZN.