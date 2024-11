DAZN et la mort de la Ligue 1, Cyril Linette lance l'alerte

Dans : Ligue 1.

Candidat à la présidence de la LFP en septembre dernier, Cyril Linette n’a pas mâché ses mots pour qualifier l’état économique de la Ligue 1. Selon lui, celui-ci est catastrophique et la situation n’est pas prête de s’arranger avec DAZN.

Cyril Linette est désormais un nom connu de tous. Seul opposant à Vincent Labrune pour la présidence de la LFP en septembre, l’homme de 54 ans n’a pas devancé l’ancien dirigeant de l’OM, mais cela ne l’empêche pas d’avoir un avis tranché sur la Ligue 1. Dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, l’ancien directeur des sports de Canal+ n’a pas mâché ses mots concernant les débuts ratés de DAZN, diffuseur quasi exclusif du championnat de France depuis cette saison et cela jusqu’en 2029. Selon lui, le football français est clairement menacé à moyen terme : «Canal, c’est 5 millions d’abonnés. DAZN, c’est 400.000. C‘est pas très compliqué de faire le rapport. En gros, l’audience de la Ligue 1, elle a à peu près été divisée par dix, au minimum, par rapport à il y a 7-8 ans. Et ce n’est pas le dernier choix de DAZN, ce sont des changements de diffuseurs sur les six dernières années qui ont conduit à changer quatre fois de diffuseurs, et à se diriger à chaque fois vers un diffuseur avec une assiette d’abonnés de plus en plus basse», analyse-t-il.

Cyril Linette inquiet pour l’avenir de la Ligue 1

Également passé par l’Equipe et RMC dans sa riche carrière, Cyril Linette estime que DAZN, qui est très loin de son nombre d’abonnés prévisionnel il y a quelques mois, va causer la mort de la Ligue 1 : «La Ligue 1 est en danger de mort. Pensez aussi aux abonnements collectifs. Mon fils a voulu regarder le Classique dans un bar à Paris dimanche, il n’en a trouvé aucun. Aucun bar parisien ne s’est abonné collectivement à DAZN. C’était aussi une consommation majeure du football et des grands matchs de Ligue 1. C’est catastrophique», a-t-il concédé. La plateforme montante du sport en Europe a acquis les droits du championnat de France pour 400 millions d’euros annuels pendant cinq saisons, mais peine à convaincre les amateurs du football français de s’abonner. Une crise des droits TV a déjà eu lieu cet été, et plusieurs clubs de l’élite n’ont pas dépensé un seul centime sur le mercato à cause de cela. Un événement qui pourrait bien être le premier d’une longue série pour les formations de l’élite.