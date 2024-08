DAZN ‍: 1 million de téléspectateurs illégaux pour Le Havre-PSG ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Les amateurs de football ont à priori fait le maximum pour ne pas avoir à payer un abonnement à DAZN. Pour le match inaugural de vendredi soir entre Le Havre et le PSG, 1 million de téléspectateurs auraient suivi la rencontre illégalement.

La France est connue pour être le pays du système D, et forcément, face à l'offre tarifaire de DAZN pour suivre la Ligue 1 à la télévision, il fallait s'attendre à ce que certains amateurs de football rusent. Mais probablement pas au niveau constaté vendredi pour la rencontre entre le club normand et les champions de France. Et le constat est tellement brutal que même les autres chaînes (Beinsports, Canal+...) peuvent légitimement trembler.

La diffusion en clair au Brésil a fait mal à DAZN

Car à en croire Le Parisien, en cumulant les différentes formes de piratage, plus ou moins sophistiquées, le cap du million de téléspectateurs aurait été atteint, alors même que l'affiche diffusée par DAZN n'était pas la plus sexy de la saison. Pour aboutir à ce chiffre, le quotidien francilien a compté ceux qui suivaient le match via Télégram, le réseau social le plus difficile à contrer pour la LFP et les autorités, mais également via l'iptv, et ceux qui profitaient de la diffusion de la rencontre en clair au Brésil. Via un banal VPN réglé sur le pays de Marquinhos, il suffisait d'aller sur la chaîne Youtube CazéTV, détentrice des droits et qui au plus fort du match comptait 800.000 visionnages simultanés.

Du jamais vu pour un match de L1 en streaming illégal

Répondant à Flavien Gagnepain et Eloi Thouault, les deux journalistes du Parisien qui ont enquêté sur ce phénomène, le responsable d'un compte pirate sur Telegram qui retransmettait Le Havre-PSG a reconnu n'avoir jamais constaté un tel engouement. « Pour un simple match entre Le Havre et le PSG, c’est assez dingue. Je ne m’y attendais pas. Je n’ai jamais vu autant de gens se diriger vers le streaming », a reconnu un streamer, qui au plus fort de la rencontre de Ligue 1 avait 80.000 amateurs de football sur son seul canal. De quoi justifier l'estimation d'un million de téléspectateurs qui n'ont pas payé pour regarder cette affiche. On imagine ce que cela va donner lorsque DAZN donnera l'une des affiches du Top 10, à savoir PSG-OM, OL-OM ou bien encore ASSE-OL.