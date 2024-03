Clermont ‍: Sébastien Bichard nommé adjoint de Pascal Gastien

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

En situation périlleuse en Ligue 1, Clermont a décidé de faire venir Sébastien Bichard dans un rôle d'adjoint de Pascal Gastien. Il arrive du Red Star où il avait un rôle similaire auprès d'Habib Beye et remplacera Gastien l'été prochain.

« Le Clermont Foot 63 et le Red Star FC 1897 ont trouvé un accord pour la libération anticipée du coach Sébastien Bichard. Nommé entraîneur principal adjoint du club auvergnat, ce dernier sera présent dès demain à 10h45 à l’entraînement de l’équipe première aux côtés de Pascal Gastien et du staff actuellement en place. En quête d’un nouvel élan pour son opération maintien en Ligue 1 Uber Eats, le Clermont Foot 63 est satisfait d’annoncer la signature d’un renfort important en accompagnement de Pascal Gastien, entraîneur principal de l’équipe première depuis septembre 2017, en la personne de Sébastien Bichard.

Titulaire du diplôme UEFA Pro, Sébastien Bichard était cette saison entraîneur adjoint du Red Star FC 1897, actuel leader de National, aux côtés d’Habib Beye. Il a auparavant occupé des fonctions d’adjoint de la sélection nationale du Kosovo mais également du FC Sion (D1 suisse), atteignant à chaque fois les objectifs fixés. Jeune entraîneur de 40 ans, Sébastien Bichard a toutes les qualités pour mener une carrière à haut niveau tout en conservant la philosophie et l’ADN du Clermont Foot 63. Il aura pour mission, avec l’appui de l’ensemble du staff, de mettre tout en œuvre pour maintenir le club en Ligue 1 Uber Eats en insufflant une nouvelle dynamique.S’il terminera la saison actuelle auprès de Pascal Gastien, dès le 1er juillet prochain il sera nommé entraîneur principal du Clermont Foot 63 quelle que soit la division dans laquelle évoluera le club », précise le club auvergnat.