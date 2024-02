Champion de France avec l'OM, il sort de sa retraite

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

En grande difficulté en National, le club de La Berrichonne de Châteauroux fait appel à Stéphane Mbia, ancien joueur de la Ligue 1, afin d'éviter une grande crise.

Menacé par une rétrogradation administrative, Châteauroux va devoir sauver sa peau cette saison. Les Berrichons sont seulement à la 16e place en National après 18 journées disputées. Le 10 janvier, la DNCG a interdit au club de recruter à cause de sa mauvaise gestion financière. L’opération sauvetage est donc très mal embarquée mais d’après les informations de Saber Desfarges, Stéphane Mbia va rejoindre La Berrichonne de Châteauroux. Le journaliste de Téléfoot affirme que l'ancien de la Ligue 1, passé notamment par le Stade Rennais, l’Olympique de Marseille ou Toulouse va signer avec une licence de joueur amateur. Le finaliste de la CAN 2008 avec le Cameroun sera autant joueur qu’ambassadeur, pour aider le nouveau président Benjamin Gufflet à maintenir le club en National.

Stéphane Mbia sort de sa retraite pour sauver Châteauroux

Stéphane Mbia arrive aujourd’hui à Châteauroux.



Le champion de France avec l’OM va signer sous licence amateur.



Stéphane Mbia rejoint donc Zakaria Bengueddoudj et Hervé Mombela dans cette nouvelle aventure, assez périlleuse sur le papier. L'ancien joueur du FC Séville, double vainqueur de l'Europa League avec le club andalou, va apporter son expérience, son réseau et son talent à La Berrichonne. Le but, outre l'aspect sportif pour celui qui avait initialement pris sa retraite à Tuzlaspor (Turquie) en 2022, c'est l'arrivée de nouveaux investisseurs à Châteauroux. Le club doit penser à son maintien mais aussi à sa restructuration. Le vendredi 2 février, Châteauroux affrontera le promu Marignane-Gignac Côte-Bleue lors de la prochaine journée du championnat National avec l'objectif de mettre fin à une série interminable de 14 matchs sans victoire. Le dernier succès remonte au 1er septembre, face à Dijon, lors de la sixième journée. Il reste encore 16 matchs à Stéphane Mbia pour réussir son pari et sauver La Berrichonne d'une descente aux enfers.