Chaîne Ligue 1 ‍: 150.000 abonnés et le futur flop du siècle ‍?

Plan A de la Ligue de Football Professionnel en l'absence d'un diffuseur intéressé pour mettre les 500 millions d'euros désormais attendus par les clubs de la Ligue 1, la chaîne qu'envisage de lancer la L1 pourrait tourner au fiasco.

Comment 2 millions de personnes, dans un premier temps, pourront débourser 30 euros par mois pour juste s'offrir les matchs de Ligue 1 des 18 clubs engagés dans le championnat 2024-2025 ? Vincent Labrune et plusieurs présidents pensent visiblement avoir la réponse et ils sont même prêts à faire banco sur cette chaîne 100% Ligue 1 pour une longue durée, là où aucun autre pays européen n'ose le faire. Pourtant, des spécialistes tirent le signal d'alarme et affirment que le football français va droit dans le mur avec cette chaîne montée par la LFP et qui sera diffusée via les différents médias qui le souhaiteront. Autrement dit, la Ligue 1 pense pouvoir mettre de côté Canal+ et Beinsports en réunissant des millions de supporters avides de L1. Une opinion qui est détruite par Alexandre Aflalo, journaliste au Parisien.

Canal +, BeIN, Prime, même Mediapro, aucun diffuseur de la Ligue 1 n’a osé proposer un tarif aussi élevé. Et les offres de contenus étaient infiniment plus grandes.



Pour notre confrère, osez imaginer que cette chaîne spécifique pour la Ligue 1 réunira 2 millions d'abonnés, là où Médiapro et Amazon Prime se sont heurtés à la réalité des audiences du championnat, en dehors des énormes affiches, est une vaste plaisanterie. « Canal +, BeIN, Prime, même Mediapro, aucun diffuseur de la Ligue 1 n’a osé proposer un tarif aussi élevé. Et les offres de contenus étaient infiniment plus grandes. À 30€ par mois que pour la L1, je pense que tu rassembles même pas 150 000 abonnés. Et j’exagère à peine », annonce notre confrère, qui promet une catastrophe absolue pour la Ligue 1 si Vincent Labrune va au bout de cette idée de vendre pour 30 euros par mois l'abonnement à cette chaîne uniquement consacrée à la Ligue 1. L'avenir dira si la LFP va au bout de son plan et comment tout cela va se terminer pour le championnat de France, lequel débute officiellement le 16 août prochain.