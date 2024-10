Ce consultant de Canal+ qui « ‍cherche un challenge sportif ‍»

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

L'OL aura un joueur historique et un supporter dans la tribune de presse ce jeudi soir contre Besiktas.

Comme DAZN et BeIN Sports, Canal+ se fait souvent un plaisir de mettre en avant des consultants qui ont un gros passé dans le monde du football pour apporter leur éclairage sur les matchs. Pour la rencontre de ce jeudi entre Lyon et Besiktas, les supporters lyonnais qui suivront le match à la télévision seront servis, puisqu’ils auront droit à Clément Grenier. Formé à l’OL, le milieu de terrain a embrassé une nouvelle carrière de consultant débutée tout récemment avec la chaine cryptée, et notamment pour suivre les nombreux matchs européens que Canal a dans son giron.

A 33 ans, il n'a pas pris sa retraite

Interrogé par Le Progrès dans le cadre de cette rencontre, Clément Grenier s’est concentré sur son rôle de consultant en donnant bien sûr un avis sur ce match et son ancien club, mais il en a aussi profité pour faire passer un petit message. A 33 ans, le milieu de terrain « recherche toujours un challenge sportif » et n’a donc pas mis un terme à sa carrière, comme son ancien compère Maxime Gonalons tout récemment. Depuis son départ de Lyon en 2018, Grenier a connu la Bretagne avec Guingamp et Rennes, puis l’Espagne en terminant en D2 du côté de Santander.

Un appel du pied à des clubs français donc, même si pour le moment, c’est à Lyon que Clément Grenier sera et cela a le don de lui faire bizarre. « Je suis arrivé à l’âge de 11 ans à l’OL, j’en suis parti à 27. C’est mon club de cœur. Donc effectivement, ça va être un moment particulier. Je suis excité de pouvoir les commenter. Revenir à Lyon, chez moi, ça ne me fera pas bizarre car j’ai mes repères au sein du club, même si j'ai moins l'habitude d'être en tribunes et encore moins aux commentaires (rires) », a livré l’international français qui avec cette signature sur Canal+, peut aussi se remontrer un peu dans le paysage du football français.