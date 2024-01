CdF ‍: Match fou à Bollaert, Monaco élimine Lens

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

32e de finale de la Coupe de France

Lens - Monaco : 2-2 (victoire aux tirs au but 5 buts à 6)

Buts pour Lens : Faitout Maouassa (43e) Florian Sotoca (62e)

Buts pour Monaco : Ben Yedder (1e) et Maghnes Akliouche (21e)

Ce dimanche lors des 32e de finale de la Coupe de France, le RC Lens et l'AS Monaco ont offert un spectacle assez fou. Au bout du suspense, les Monégasques se sont imposés lors de la séance des tirs au but après un match nul 2 buts partout dans le temps réglementaire.

Cette rencontre était partie sur les chapeaux de roues avec un but de l'inépuisable Wissam Ben Yedder dès la première minute. Par la suite, le club de la Principauté a accéléré et fait le break par l'intermédiaire de Maghnes Akliouche. Mais voilà, les hommes de Franck Haise ont du caractère et sont revenus dans la rencontre avant la pause sur un but magnifique de Faitout Maouassa. En seconde période, Lens a poussé pour finalement égaliser par Florian Sotoca. Si les deux formations ont ensuite eu des occasions pour gagner, la rencontre s'est jouée aux tirs au but. Et la séance a été assez folle.

En effet, les deux gardiens, Radosław Majecki et Brice Samba, ont été très inspirés. Au final, Lens aura raté quatre tentatives pour trois pour les Monégasques. Monaco se qualifie pour le prochain tour et fait le plein de confiance en ce début d'année.