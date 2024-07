Canal+ peut s'offrir un match de Ligue 1 à 100 millions d'euros ‍!

Dans : Ligue 1.

Après l'accord annoncé entre DAZN, Beinsports et la Ligue 1, un nouveau coup de tonnerre pourrait résonner dans le ciel du championnat de France. Car le match acheté par la chaîne qatarie pourrait arriver sur Canal+.

Maxime Saada l'a dit et répété, sa chaîne a énormément investi dans le sport. Notamment avec l'achat des droits de la Ligue des champions et de l'Europa League qui coûte 480 millions d'euros par an à Canal+, ce qui a justifié l'absence de la chaîne cryptée de référence dans la course aux droits de la Ligue 1. Cependant, les affaires sont les affaires, et finalement C+ pourrait revenir plus vite que prévu aux affaires avec le championnat de France. Arthur Perrot, journaliste de RMC qui travaille sur le dossier de la vente des droits de diffusion de la Ligue 1, le révèle au lendemain de l'accord LFP-DAZN-Beinsports, la chaîne sportive qatarie a le droit de sous-traiter le match par journée de Championnat qu'elle a acheté pour 100 millions d'euros comme elle l'avait fait il y a trois ans.

Canal+ proche d'un retour en Ligue 1 ?

De manière plus concrète, Beinsports peut tout à faire revendre ce fameux match, sans avoir à demander l'autorisation de la Ligue de Football Professionnel. « BeIN peut très bien sous-licencier cette rencontre pour 200 millions d'euros alors qu'elle l'a acheté 100 millions. De quoi ouvrir une porte à Canal+ ? Ce n'est pas la tendance pour l'instant, alors que la chaîne cryptée répète en coulisses qu'elle n'est plus intéressée par la Ligue 1 », reconnaît notre confrère. Il est vrai que Canal+ Premium fait la part belle au Top 14 le week-end, et qu'il semble peu probable que la Ligue 1 déloge le championnat de France de rugby de la chaîne numéro 1, d'autant que C+ vient de prolonger son contrat avec la Ligue Nationale de Rugby. Il se pourrait donc que les 18 clubs de Ligue 1 doivent encore attendre un peu avant de renouer le fil du dialogue avec la chaîne du groupe Bolloré.