Brillant contre l'OL, Santini a de quoi donner des regrets à l'OM

Toujours au rendez-vous à la finition, Ivan Santini est l’une des valeurs sures du SM Caen et il a encore démontré pourquoi ce dimanche face à Lyon. Pendant 90 minutes, il a mis la défense centrale en difficulté et a même inscrit le seul but de son équipe, en fin de match après un travail en solo assez impressionnant.

Et comme dans le même temps, l’OM se cherche toujours un finisseur, le journaliste de France Football Nabil Djellit a rappelé que le club provençal avait tenté, sans succès, de faire venir le Croate cet été. Impossible de dire si cela aurait forcément fonctionné, mais cela aurait en tout cas coûté moins cher que Kostas Mitroglou. De quoi relancer le débat sur la nécessité de faire venir un buteur cet hiver.