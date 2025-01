Brest humilie Rennes, il se régale

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le Stade Brestois brille en France et en Europe, et pour l'ancien président du club du Finistère, c'est une très belle leçon donnée à ceux qui dépensent beaucoup pour pas grand chose.

Encore défait ce vendredi soir à Nice, Rennes s’installe durablement dans le ventre mou. Bien loin des récentes années où c’était Coupe d’Europe au programme, voire Ligue des Champions les grandes années. Pendant ce temps, la Bretagne n’est pas totalement orpheline car le Stade Brestois a profité de sa folle saison passée pour se qualifier pour la C1, et y briller. Une vraie réussite qui doit se poursuivre sur la durée, ce qui sera inévitablement le plus difficile. Mais la fierté est là, et même un peu plus pour Michel Jestin, président de Brest pendant plus de 10 ans et qui voit la formation du Finistère donner une véritable leçon de sport et de gestion financière à tous ses concurrents, et notamment le club rennais qui régnait en maitre sur la Bretagne jusqu’à présent.

Brest donne une leçon à tout le monde

🔙 𝐈𝐥 𝐲 𝐚 2️⃣ 𝐚𝐧𝐬 𝐣𝐨𝐮𝐫 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐣𝐨𝐮𝐫...



... Eric Roy devenait l'entraîneur du Stade Brestois 29. Retour sur ces deux saisons incroyables. ⤵️ — Stade Brestois 29 (@SB29) January 3, 2025

« C’est une leçon, évidemment, le mot résume bien la situation par rapport à un Stade Rennais par exemple qui dépense des millions depuis des années sans parvenir à susciter autant d’engouement autour de lui. Gamin, j’étais supporteur de Rennes et de Brest mais force est de constater qu’aujourd’hui le club phare de Bretagne n’est pas le plus puissant financièrement. Le Stade Brestois, qui n’est jamais en déficit et qui est bien géré, donne une leçon à tous ceux qui pensent qu’on ne peut pas avoir de résultats sans argent », a livré Michel Jestin dans les colonnes du Quotidien du Sport.

Brest a de quoi bomber le torse avec ses résultats actuels, même si Rennes a aussi franchi un cap ces dernières années, et l’engouement reste important au Roazhon Park, souvent très bien garni au point que le propriétaire des « Rouge et Noir » envisage de construire un nouveau stade plus grand. Mais pour le moment, Brest porte très haut le drapeau breton, et c’est une belle surprise de cette saison.