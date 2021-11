BeInSports et Canal+ contre la Ligue 1, c'est reparti !

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le feuilleton des droits TV sort du mode « pause » ce mardi. BeInSports et Canal+ exigent la fin du fameux lot 3 qui comprend le match de Ligue 1 du samedi soir et du dimanche à 17h.

A quelques jours du début de la saison de Ligue 1, Canal+ avait été contraint de diffuser les deux matchs du lot 3, la chaîne n’ayant pas réussi à obtenir juridiquement que BeInSports soit obligé de mettre à l’antenne le match du samedi soir et celui du dimanche après-midi. Ce fameux lot, acheté pour 332 millions d’euros en mai 2018 par la chaîne sportive qatarie et rétrocédée ensuite en décembre 2019 à Canal+ pour le même montant, suscite toutes les attentions. Car BeinSports et Canal+ estiment que depuis la vente de 80% de ces droits à Amazon, la valeur de ce lot 3 était totalement surréaliste, puisqu’il coutait plus cher que celui des 8 matchs par journée de championnat payé par Prime Vidéo. Face à cette situation, BeInSports a lancé une procédure judiciaire contre la Ligue de Football Professionnel afin d’obtenir que ce lot 3 soit annulé. Et une première étape sera franchie ce mardi devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Aucune décision ne sera prise dès cette audience, puisqu’il s’agira de fixer le calendrier de la procédure. Selon RMC, Beinsports souhaite que l’affaire soit plaidée en mars 2022 et que le jugement intervienne avant la fin de saison afin de redistribuer les cartes pour la saison 2022-2023. « Canal + et beIN Sports sont très confiants sur le dénouement de ce parcours judiciaire, puisque d’autres procédures viendront s’ajouter à celle-ci », explique Arthur Perrot. Une confiance que les deux médias avaient déjà il y a quelques mois avant finalement de se prendre un KO de la part de la LFP, d'Amazon et plus tard de la justice.