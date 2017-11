ASSE-OL : Les Verts se sont sentis humiliés par le geste de Fékir

Dans : Ligue 1, ASSE, OL.

Dans un peu plus d’une semaine, Nabil Fékir se rendra à Paris pour s’expliquer sur son geste dans le derby, puisqu’il a été convoqué par la commission de discipline. L’attaquant lyonnais avait, après le cinquième but de l’OL, retiré son maillot et l’avait brandi devant les tribunes stéphanoises, ce qui avait bien évidemment fait son effet. Rien de répréhensible en soi, et même à Saint-Etienne, on semble avoir compris que ce geste sans réelle méchanceté faisait partie de l’histoire du derby et de cette rivalité. Mais il y en a un qui n’a visiblement toujours pas digéré cet épisode, et il s’agit de Dominique Rocheteau. Le dirigeant stéphanois a rappelé dans France Football que, pour lui, le capitaine lyonnais était allé trop loin.

« Dans le sport, il faut toujours rester humble. C’est un geste de provocation et un peu quelque part d’humiliation », a balancé le directeur sportif de l’ASSE. Un geste qui ne finit donc pas de faire parler, même si l’humiliation subie par les Verts a surtout été ressentie à travers le score au tableau d’affichage, et c’est surtout ça que les supporters de l’ASSE n’ont pas digéré.