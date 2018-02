ASSE-FCGB : Attention à l'enflammade prévient Daniel Riolo !

Dans : Ligue 1, ASSE, Bordeaux.

Grands malades de la première partie de saison, Saint-Etienne et Bordeaux vont mieux.

Respectivement 12e et 8e de Ligue 1, l’ASSE et le club au scapulaire ont changé beaucoup de choses cet hiver, aussi bien au niveau de l’effectif que du staff technique. Des changements qui portent leurs fruits selon Daniel Riolo. Néanmoins, le journaliste de RMC demande aux deux équipes de ne pas s’enflammer, à un moment où le club au scapulaire parle déjà d’une éventuelle qualification européenne en fin de saison…

« Cette 24e journée a confirmé le retour en forme des deux malades de la première partie de saison, Sainté et Bordeaux. Les gros changements de l’hiver portent leurs fruits, et comme tout va très vite dans le football, les Girondins parlent déjà de l’Europe ! On a beau connaître par cœur notre Ligue 1, on se fait avoir à chaque fois. On le sait qu’une bonne série de victoires permet de remettre le nez en haut du classement. Pour Sainté, on a l’impression non pas d’avoir traversé l’hiver et son mercato, mais l’été ! C’est plus la même équipe ! Troublant. Mais dans les deux cas bénéfique » a déclaré Daniel Riolo, qui refuse de s’enflammer malgré ce net regain de forme. La confirmation sera attendue la semaine prochaine pour l’équipe de Gustavo Poyet, ainsi que pour celle de Jean-Louis Gasset…