Agressé en bas de chez lui, Olivier Ménard s'est vu mourir

Par Alexis Rose

Le 10 juin dernier, la vie d’Olivier Ménard, célèbre présentateur de La Chaîne L'Équipe, a bien failli basculer lors d’une agression ultra-violente. Son récit fait froid dans le dos…

Bien connu du paysage audiovisuel du sport français en tant que présentateur de « L'Équipe du Soir », l’une des émissions phares sur le sport en France, Olivier Ménard a retrouvé sa place sur le plateau de son émission télé ce jeudi. Une petite chance pour l’homme de 53 ans, qui aurait pu perdre la vie le 10 juin dernier lors d’une agression ultra-violente subie dans le hall de son immeuble à Issy-les-Moulineaux. Absent de l’antenne pour le début de l’Euro 2024, Mémé a subi une attaque d’un homme. S’il s’en est plutôt bien tiré avec un cocard à l'oeil gauche et une blessure à un genou, Olivier Ménard, qui a porté plainte pour tentative d'homicide volontaire, espère comprendre un jour sa terrible agression.

« Mon agresseur voulait me tuer »

Agressé par un homme dans le hall de son immeuble le 10 juin dernier, Olivier Ménard retrouve, ce jeudi, « L'Équipe du Soir ». Il raconte l'attaque et se montre ému de la vague de soutien reçue depuis. https://t.co/CRsjNMCRFe pic.twitter.com/Rd0fd6qaE0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 20, 2024

« Ce lundi-là, j'arrive devant mon immeuble, je tape le code de mon premier digicode, je rentre dans le hall. Je me dirige vers le deuxième digicode et là, je sens une ombre qui se rue sur moi et m'enchaîne des gauches et des droites en pleine gueule. Bim, bam boum. Ensuite, on tombe par terre et là, c'est la sidération. Je me dis : “Je suis en train de me faire agresser, c'est bizarre. Défends-toi !”. Je commence à parer ses coups et à lui parler : “Mais qui t'es ? Je ne te connais pas”. En revanche, je me souviens très bien lui dire en continuant à me débattre : “Mais t'es fou !”. Et là, il me répond : “Non, je ne suis pas fou, tu as mal parlé à ma mère ou de ma mère”. J'ai dû prendre un shoot d'adrénaline parce que je sentais les coups mais ils ne faisaient pas mal. Mais mon agresseur voulait me tuer. À un moment, il passe un peu derrière moi et veut me faire des guillotines, me rompre les vertèbres cervicales. Là, le fait de faire du sport tous les jours m'a beaucoup aidé. J'arrive à maîtriser sa force, à le contrer. J'étais toujours dans la défensive, je ne l'ai pas attaqué et j'ai essayé de m'échapper en rampant. Au total, l'agression a duré trois minutes. Au bout de ce temps-là, un voisin sort de son appartement et arrive dans le sas, et c'est là qu'il décide de repartir, en marchant… Jamais il n'a dit Mémé et il n'a jamais fait référence à la chaîne L'Équipe, ni à l'émission, ni à un débat qu'on aurait pu faire. Du coup, j'aimerais revoir ce monsieur, être confronté à lui : "Maintenant, explique-moi !" », a expliqué le journaliste de L’Equipe, qui se dit très touché par l’énorme vague de soutien qu’il a reçu suite à l'annonce de son agression dans la presse.