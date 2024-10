15 euros par mois, DAZN baisse encore son prix

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Victime d’un boycott, DAZN va encore revoir son prix à la baisse. En plus de la prolongation de la précédente promotion, le principal diffuseur de la Ligue 1 proposera un abonnement avec deux écrans simultanés, avec la possibilité de diviser la facture par deux.

La rumeur était fausse. D’après son directeur général en France Brice Daumin, DAZN n’a pas seulement attiré 100 000 abonnés. « Ce n'est pas notre volonté de commenter des chiffres, hormis celui de 100 000 qui est une bêtise, a démenti le dirigeant contacté par L’Equipe. C'est mal connaître l'engouement des fans de la Ligue 1 que de penser qu'il n'y a que 100 000 personnes capables de s'abonner. » D’après le quotidien sportif, le principal diffuseur du championnat français a plutôt réuni aux alentours de 500 000 clients. C’est mieux, mais on reste loin de l’objectif fixé à 1,5 million d’abonnés.

Un traitement spécial pour OM-PSG

Rappelons d’ailleurs que s’il ne parvient pas à atteindre ce chiffre d’ici décembre 2025, DAZN, tout comme la Ligue de Football Professionnel, pourra rompre le contrat grâce à une clause de sortie. Ce n’est évidemment pas le plan de la plateforme de streaming qui croit toujours en ses chances. DAZN compte tout d’abord sur le Classique du dimanche 27 octobre pour attirer du monde. « Quatre heures d'antenne avec, pour la première fois, nos deux consultants réunis, Patrick Vieira et Benoît Cheyrou, a annoncé Brice Daumin. Et des artistes nous accompagneront dans la couverture du match, notamment de l'univers de Warner Music qui fait partie du même groupe que DAZN (SCH ? IAM ? Soprano ?). »

📺⚽️💶 DAZN va lancer la semaine prochaine une offre à 29,99 euros par mois pour deux connexions en simultané. Pour la première fois, avec un partage de l’abonnement, il sera possible de payer son abo 15 euros/mois, seuil psychologique avancé par plusieurs fans depuis longtemps. https://t.co/a1vwq0lqys — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) October 12, 2024

Quant aux tarifs tant critiqués, la plateforme prévoit de prolonger la précédente promotion. Et de proposer une nouvelle version de sa formule. « Dès la semaine prochaine et jusqu'au Classique, nous relançons celle à 19,99 euros par mois avec une connexion et une autre à 29,99 euros (avec engagement d’un an) pour deux connexions en simultané », a indiqué le directeur général. Deux personnes pourront donc partager un abonnement et payer près de 15 euros par mois chacune.