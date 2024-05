Mbappé aux JO, Emmanuel Macron propose un deal déroutant

Dans : JO 2024.

Par Guillaume Conte

Le forcing d'Emmanuel Macron pour permettre à Kylian Mbappé de disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024 est impressionnant. Le Président de la République a tenté de convaincre Florentino Pérez cette semaine.

Emmanuel Macron est un Président de la République qui aime le football et il ne s’en cache pas. S’il a un faible bien connu pour l’Olympique de Marseille, il a déjà beaucoup oeuvré pour le PSG et est même soupçonné par la presse espagnole d’avoir pesé sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé dans la capitale en 2022. En revanche, pour cet été 2024 où l’arrivée de l’international français au Real Madrid ne fait plus guère de doute, le leader de Renaissance ne peut rien faire. Son dernier coup de tonnerre pourrait être de convaincre le club espagnol de laisser Mbappé revenir à Paris au mois de juillet et d’août, afin de disputer les Jeux Olympiques. C’était l’une des raisons pour lesquelles Florentino Pérez, le président du club merengue, est passé sur Paris cette semaine, où il a pu discuter quelques instants avec le président de la république française.

La presse espagnole s’était faite l’écho de cette rencontre très rapidement, mais le pressing d’Emmanuel Macron n’a pas porté ses fruits, car la Maison Blanche n’a pas prévu de changer sa façon de faire, et ne libérera pas un joueur qui disputera l’Euro pour le faire enchainer par une autre compétition estivale et ruiner son arrivée à Madrid, et sa préparation d’avant-saison. Néanmoins, la force de persuasion du politicien français a été de sortie, car Emmanuel Macron a même tenté de voir s’il pouvait trouver une faille dans l’argumentaire de Florentino Pérez, révèle le journaliste espagnol José Felix Diaz. La plume de Marca assure que le chef de l’état français a demandé s’il y avait une possibilité pour que Mbappé fasse les Jeux Olympiques, notamment au cas où la France se faisait éliminer prématurément de l’Euro 2024. Mbappé y serait alors moins sollicité, comme lors de la dernière édition avec la sortie en 1/8e de finale, et garderait ainsi de la fraicheur pour la suite de son été chargé.

Le Real Madrid n'ouvre aucune porte pour Mbappé

Sans surprise, Florentino Pérez n’a pas ouvert la porte, argumentant que c’était la double sollicitation qui était à ses yeux impossible, et que le risque de blessure était trop important avec un tel été. Un coup d’épée dans l’eau pour Emmanuel Macron, qui a peut-être d’autres jokers dans sa manche. Mais alors que Thierry Henry doit annoncer sa liste d’ici la fin du mois de juin pour que chacun puisse s’y retrouver, il y a de grandes chances que le nom de Kylian Mbappé n’y figure pas. Même si à l’heure actuelle, le joueur appartient au PSG, et ce jusqu’au 30 juin, et qu’aucune date n’a été trouvée pour sa présentation à Santiago Bernabeu.