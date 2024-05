JO 2024 ‍: Macron en remet une couche sur Mbappé

Dans : JO 2024.

Par Corentin Facy

L’incertitude continue de planer autour de la présence de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques avec l’Equipe de France. Emmanuel Macron fait en tout cas tout son possible pour que le capitaine des Bleus soit de la partie.

En août prochain, Thierry Henry tentera de décrocher la médaille d’or aux Jeux Olympiques avec l’Equipe de France. Pour rappel, chaque sélection est autorisée à convoquer trois joueurs de plus de 23 ans pour se renforcer et pour les Bleus, il serait évidemment génial de pouvoir compter sur Kylian Mbappé. Le numéro 7 du PSG n’a pas caché lors de multiples interviews qu’il rêvait de participer aux JO de Paris 2024, mais cela ne dépend pas de lui. En effet, les clubs n’ont aucune obligation vis-à-vis de la FIFA pour libérer les joueurs aux Jeux Olympiques. Le futur club de Kylian Mbappé, qui sera probablement le Real Madrid, a donc le droit de s’opposer à la présence du joueur pour cet évènement qui lui fera manquer la préparation et le début de la saison.

Reste que dans le camp français, on espère encore pouvoir convaincre le club merengue et au plus haut sommet de l’Etat, on s'engage pour rendre cela possible comme l’a confié Emmanuel Macron au micro de Paul de Saint Sernin. « J'espère. En tout cas j'ai mis le maximum de pression à son soi-disant futur club. Mais c'est toujours pareil, un match après l'autre. On a d'abord l'Euro de foot et donc le 14 juillet, ils doivent gagner » a répondu le chef de l’Etat, qui s’est personnellement investi pour de rendre possible la présence de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques. Sans garantie pour autant que cela fonctionne et que le futur club de l’attaquant parisien accepte de libérer le joueur de 25 ans pour cet évènement planétaire.