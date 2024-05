JO 2024 ‍: Basile Boli, à jamais le premier pour la flamme

Dans : JO 2024.

Par Guillaume Conte

Légendaire buteur de l’Olympique de Marseille en finale de la Ligue des Champions 1993 face au Milan AC, Basile Boli a été le premier à lancer le relai de la flamme olympique qui parcourra la France dans les prochains jours, jusqu’à l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris cet été. L’ancien défenseur central, désormais ambassadeur de l’OM, a lancé ce grand relai ce jeudi à partir de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde.

🔥 Le relai de la flamme est lancé avec Basile Boli et Colette la doyenne des supporters de l’OM.



Plus que jamais fiers d’être marseillais ! ⚪️🔵 pic.twitter.com/yoI6qzWyi5 — SAMIA GHALI (@SamiaGhali) May 9, 2024

« Voilà, ça fait battre le coeur et c'est fantastique. C'est la flamme olympique, c'est le symbole du sport, du vivre ensemble, de tout ce qu'on peut espérer dans le monde », a livré Basile Boli, avant de passer le relais à Colette Cataldo, supportrice emblématique de l’OM et âgée de 83 ans. Ce mercredi, c’est le rappeur Jul qui a embrasé le Chaudron sur le Vieux Port devant 150.000 personnes qui ont également assisté à une parade maritime et un festival aérien au-dessus de la Méditerranée.