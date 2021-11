Maradona, une confidence effrayante sur sa mort

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Il y aura bientôt un an jour pour jour, on apprenait la mort de Diego Armando Maradona dans des conditions encore nébuleuses. Et certaines révélations donnent la nausée.

Ce dimanche, à l’occasion du match contre l’Inter, les joueurs de Naples arboraient un maillot avec une image de Maradona, histoire de rappeler que du côté du Napoli on n’oubliait pas la star argentine du football décédée le 25 novembre 2020 à l’âge de 60 ans. Les mois passent, et si on sait que le Pibe de Oro est mort d’une crise cardiaque, de nombreuses zones d’ombre subsistent. Au point même qu’une enquête a été déclenchée, avec la mise en examen de sept personnes, dont le médecin personnel de Maradona, le docteur Leopoldo Luque. La justice ne reproche pas à ces membres de l’entourage de la star argentine d’avoir commis une faute professionnelle ayant directement provoqué le décès, mais de n’avoir rien fait pour empêcher sa mort. Des accusations qui font encourir un risque d’emprisonnement de 8 à 25 ans. Selon Nelson Castro, journaliste et médecin, face à cette menace d’un procès et d'un long séjour à en prison, le pire avait été envisagé.

Le coeur de Maradona extrait pour éviter qu'il ne soit volé

Auteur du livre « La santé de Diego, l’histoire vraie », Nelson Castro a en effet confié lors d’une émission télé relayée par le grand quotidien argentin La Nacion qu’avant de donner le permis d'inhumation, les enquêteurs ont décidé qu’il fallait extraire le cœur du corps de Maradona. En effet, compte tenu des investigations en cours, et face à des rumeurs insistantes sur la possibilité d’un « complot » de l’entourage du joueur pour que cet « organe » disparaisse lors de la veillée organisée au lendemain de la mort de Maradona, la justice a décidé de prendre les devants. C’est donc sans son cœur que la légende du football a été inhumée, tout cela parce que certains membres de son entourage étaient prêts à tout pour détruire ce qui pourrait être une preuve de leur négligence totale.