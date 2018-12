Ballon d'Or : La Lyonnaise Ada Hegerberg rafle la mise en 2018 !

Dans : Foot Mondial, Foot Europeen, OL.

En cette grande soirée de Ballon d’Or, une femme a été récompensée pour la première fois de l’histoire.

Et c’est la Norvégienne de l’OL Ada Hegerberg qui a remporté le Ballon d’Or féminin. Au Grand Palais de Paris, elle a rendu hommage à son club de Lyon et à son président, Jean-Michel Aulas. « C’est fantastique. Je n’ai pas de mots, c’est incroyable. C’est un grand moment pour moi. J’ai envie de dire merci à mes coéquipières de l’Olympique Lyonnais. Car cela n’aurait jamais été possible sans elles. Merci également au staff de l’OL et à notre président Jean-Michel Aulas » a-t-elle expliqué au micro de David Ginola, maître de la cérémonie.