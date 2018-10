Ballon d'Or : La liste finale des 30 nominés est connue !

Dans : Foot Mondial.

On connaît désormais de manière définitive les 30 joueurs qui seront en lice pour le Ballon d'Or 2018, lequel sera décerné le 3 décembre prochain à Paris. Rakitic, Salah, Ramos, Suarez et Varane sont les derniers joueurs à entrer dans cette liste.

Les 30 nominés pour le Ballon d’Or 2018

Sergio Aguero (Man City et Argentine), Alisson Becker (Liverpool et Brésil), Gareth Bale (Real Madrid et Pays de Galles) et Edinson Cavani (PSG et Uruguay) Thibaut Courtois (Real Madrid et Belgique), Cristiano Ronaldo (Juventus et Portugal), Kevin de Bruyne (Man City et Belgique), Roberto Firmino (Liverpool et Brésil), Diego Godin (Atlético Madrid et Uruguay), Antoine Griezmann (Atlético Madrid et France), Eden Hazard (Chelsea et Belgique), Isco (Real Madrid et Espagne), Harry Kane (Tottenham et Angleterre) N'Golo Kanté (Chelsea et France), Hugo Lloris (Tottenham et France), Mario Mandzukic (Juventus et Croatie), Sadio Mané (Liverpool et Sénégal), Marcelo (Real Madrid et Brésil), Kylian Mbappé (PSG et France), Lionel Messi (Barcelone et Argentine), Luka Modric (Real Madrid et Croatie), Neymar (PSG et Brésil), Jan Oblak (Atlético Madrid et Slovénie) et Paul Pogba (Man Utd et France), Ivan Rakitic (Barcelone et Croatie), Mohamed Salah (Liverpool et Egypte), Sergio Ramos (Real Madrid et Espagne), Luis Suarez (Barcelone et Uruguay), Raphaël Varane (Real Madrid et France).