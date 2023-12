Verdict imminent, la Super Ligue va commencer fort

Dans : Foot Europeen.

Par Eric Bethsy

Abandonnés par ses anciens alliés, le Real Madrid et le FC Barcelone continuent de mener le projet de Super Ligue. Soutenus par le tribunal de commerce de la capitale espagnole, les deux géants de Liga attendent patiemment, et avec beaucoup de confiance, le verdict de la Cour de justice de l’Union européenne.

Le jeudi 21 décembre, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rendra un verdict décisif pour la Super Ligue. Une décision très attendue puisqu’elle pourrait influencer l’avenir du football. La tentative de révolution avait débuté en avril 2021, lorsque 12 clubs s’étaient réunis pour développer ce projet. Mais face aux critiques et à la polémique mondiales, tous les alliés du Real Madrid et du FC Barcelone ont préféré abandonner. Pas de quoi dissuader les deux géants de Liga.

L'UEFA, au nom de la spécificité du modèle sportif européen, pourrait conserver le monopole de régulateur du foot continental mais perdre le monopole d'organisateur des compétitions — Pierre Rondeau (@PierreR0ndeau) October 24, 2023

Les deux cadors espagnols pensent pouvoir inverser la tendance grâce au tribunal de commerce de Madrid qui a demandé aux juges de la CJUE d’étudier ce dossier, en estimant que l’UEFA exerçait un monopole sur les compétitions. Ce n’est pourtant pas l’avis d’Athanasios Rantos, l’avocat général de la CJUE qui s’était prononcé en faveur de l’UEFA en décembre 2022. Et généralement, la CJUE suit les recommandations de l’avocat général. On apprend néanmoins via Mundo Deportivo que le Real Madrid et le FC Barcelone sont très confiants avant l’annonce du verdict.

Le Real et le Barça confiants

Les deux clubs espagnols sont persuadés d’obtenir gain de cause et préparent déjà une grosse campagne publicitaire afin de relancer le projet de Super Ligue. Si la CJUE venait à contredire son avocat général, et à donner raison au camp de Florentino Pérez, président de la Maison Blanche, la décision pourrait tout changer pour l’avenir du ballon rond. Les instances, les fédérations et les ligues ne seraient plus les seules en mesure d’organiser des compétitions. Et à toucher les recettes qui vont avec.