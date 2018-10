TV : Denis Balbir vit « dans le passé », une commentatrice balance !

Dans : Foot Europeen, Ligue 1, Info.

Journaliste pour la Chaîne L’Equipe, Candice Rolland commente la Ligue des Nations et les rencontres de Ligue des Champions (sans images).

Et forcément, son nom est revenu dans l’esprit de beaucoup lorsque Denis Balbir a expliqué que les femmes ne pouvaient pas commenter le football masculin. So Foot l’a donc interrogé, pour savoir ce qu’elle pensait de la prise de position très catégorique du journaliste de M6. Et à la surprise générale, Candice Rolland ne semble pas plus choquée que cela. Un peu désabusée, en revanche…

« Très franchement, je n’ai pas été choquée. Il exprime un avis certes sans rondeur, un peu brutal, mais ça ne m’a pas choqué plus que ça. S’il est un peu dans le passé, ça le regarde. Ce qui m’a le plus gêné, c’est qu’il était contre le fait que des femmes commentent du foot masculin. Ça veut dire qu’entre filles on peut tout faire ? Ça m’a fait un peu tiquer, je ne l’ai pas mal pris parce qu’il y en a certainement d’autres qui le pensent aussi, mais pas devant un micro. Tout le monde n’est pas prêt à ce que les femmes se mettent à commenter » a expliqué la commentatrice de la Chaîne L’Equipe, pour qui les mentalités doivent évoluer. Et évidemment, Denis Balbir est directement visé.