Théo Hernandez n'ira nulle part, Zlatan le bloque

Latéral gauche de l'équipe de France durant l’Euro 2024, Théo Hernandez est un élément convoité sur le marché. Annoncé dans le viseur du Bayern Munich, le Milanais ne bougera pas de son club.

Théo Hernandez est un joueur qui suscite l’intérêt des plus grands clubs européens. Le capitaine de l’AC Milan est un pilier du club lombard en 2019. Avec plus de 200 matchs disputés au sein du septuple vainqueur de la Ligue des Champions, il s’affirme d’année en année comme l’un des latéraux les plus fiables du monde. Au point de susciter l’intérêt des clubs les plus prestigieux comme le Bayern Munich, qui a coché son nom dans le cadre d’un transfert cet été. Cependant, Zlatan Ibrahimovic, désormais conseiller au sein de son ancien club, a démenti les rumeurs de départ et affirme que l’ancien madrilène sera bel et bien milanais la saison prochaine : «Il sera encore notre titulaire, Alex Jimenez sera sa doublure», a-t-il affirmé selon des propos repris par le journaliste local Fabrizio Romano, toujours à la pointe de l’information en ce qui concerne le mercato.

🔴⚫️ Zlatan Ibrahimović confirms Theo Hernández to stay: “Theo will be our regular starter and Alex Jiménez will be his backup”.



“We trust Jiménez, that’s why we signed him from Real Madrid”.



↪️ Nothing concrete between Bayern and Theo, links with Man City are not true. pic.twitter.com/VFvd1hhXs2