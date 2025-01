Tchouameni préféré à Modric, le Real surprend

Dans : Foot Europeen.

Cible de nombreuses critiques, Aurélien Tchouaméni était pressenti pour être sacrifié au profit d’un milieu de terrain plus performant. Mais la potentielle arrivée de Martin Zubimendi ne devrait se faire au détriment du Français.

Depuis le début de la saison, Aurélien Tchouaméni a beaucoup de mal à enchainer les bonnes prestations. S’il avait pris l’habitude d’être un élément indéboulonnable de la formation de Carlo Ancelotti, ses performances actuelles l’ont déclassé au milieu de terrain. Heureusement pour son temps de jeu, l’hécatombe en défense lui permet de tenir son rang dans la charnière centrale. De nombreuses rumeurs sur un possible départ ont logiquement suivi, tout comme celles sur l'identité de son éventuel remplaçant. Martin Zubimendi, suivi par le Real Madrid, pourrait finalement prendre la place d’un tout autre joueur. Et pas n’importe lequel.

Zubimendi au Real, Modric sacrifié

Selon les informations du média espagnol MB, une arrivée de Martin Zubimendi dans l’entrejeu du Real Madrid ne se fera pas au détriment d’Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain français peut souffler, car c’est Luka Modrić qui pourrait faire les frais de la signature de l’Espagnol de 25 ans. Proche de partir à la retraite, la légende croate va laisser vide une place importante chez les Merengue mais aucune prolongation ne lui sera proposée. Pour lui succéder, Florentino Pérez veut un joueur aux qualités impressionnantes, et laissera ainsi le Français tranquille pour l'été prochain.

Martin Zubimendi n’est pas suivi pour rien. La cellule de recrutement du Real Madrid apprécie particulièrement sa vision de jeu, sa solidité et son engagement sur le terrain. Tout autant de facteurs, en plus du fait qu’il soit espagnol, qui font de l’actuel milieu de terrain de la Real Sociedad une piste privilégiée. A l’approche de ses 26 ans, il possède encore une partie de son potentiel à exploiter dans un club d’une plus grande stature. Le départ de Luka Modrić allègera la masse salariale d’un salaire annuel de 10 millions d’euros. De quoi ouvrir la porte à un recrutement pour le présent et l’avenir.