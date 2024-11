Real ‍: Valverde surprend ‍: « ‍Arsenal, c’est mon club ‍»

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Federico Valverde s'est confié sur sa carrière de joueur du Real Madrid, et notamment le fait qu'il avait fait le choix de rejoindre Arsenal au début de sa carrière.

Taulier du Real Madrid, Federico Valverde est à 26 ans l’une des valeurs sures du milieu de terrain des Merengue, dans un secteur de jeu à la peine avec la fin de carrière de Toni Kroos et celle imminente de Luka Modric. Toujours aussi déterminé sur le terrain, l’Uruguayen est un exemple à suivre au niveau de la volonté de faire toujours plus pour progresser. Dans le podcast, Univers Valdano, le natif de Montevideo est revenus sur son parcours professionnel et notamment sa signature au Real Madrid alors qu’il n’avait que 18 ans. Pépite du CA Peñarol, le grand club uruguayen, il avait l’embarras du choix au moment de trouver son point de chute en Europe. Pendant longtemps, ce fut Arsenal qui a tenu la corde, comme il le raconte dans cet entretien avec Jorge Valdano.

Arsenal n'a pas voulu de Valverde

« J’avais 16 ans et je vais à Londres pour m’entrainer une semaine avec l’équipe première. C’était fini, j’ai dit ‘Arsenal, c’est mon club, ici, je vais grandir’. J’imaginais un avenir là-bas, d’autant que la Premier League est très suivie en Uruguay. Je ne connaissais pas l’anglais mais plusieurs joueurs m’ont aidé. Finalement, Arsenal ne m’a pas fait signer », a résumé Federico Valverde à propos de son court passage chez les Gunners, qui peuvent aujourd’hui se mordre les doigts de ce choix effectué. Cela même s’il est impossible de refaire l’histoire, tant de nombreux joueurs recalés par certains centres de formation ou par des clubs ont tout de même réussi à exploser en raison de leur talent et de leur persévérance. Avec déjà trois Ligas, une Coupe d’Espagne et deux Ligues des Champions, Valverde peut en tout cas se remettre de sa non-signature à Arsenal il y a quasiment 10 ans de cela.