Real ‍: Encore un dérapage de Vinicius, « ‍c’est normal ‍»

Par Quentin Mallet

À nouveau auteur d’un geste provocateur, cette fois en quittant la pelouse du Rayo Vallecano, Vinícius Júnior s’est encore attiré la foudre. Son attitude sur les terrains espagnols agace.

Face au Rayo Vallecano, le Real Madrid n’est pas parvenu à l’emporter et a dû se contenter du match nul (3-3). Après l’heure de jeu et les premiers remplacements de Carlo Ancelotti, le match aurait pu basculer en la faveur des Merengue si l’arbitre leur avait accordé un pénalty pour une faute non sifflée dans la surface à dix minutes de la fin de la rencontre. Sûr de son coup, l’homme au sifflet n’a même pas utilisé l’assistance vidéo. Une décision qui a très largement agacé les joueurs du Real Madrid, dont un certain Vinícius Júnior, auteur d'un geste déplacé, qui a décidément du mal à contenir sa colère.

Vinícius Júnior encore dans la controverse

Que buena persona es Vinicius Luther King Jr. diciéndole a un niño del Rayo Vallecano que su equipo va a bajar a Segunda. pic.twitter.com/eBJtlV2SoV — Llourinho (@Llourinho) December 15, 2024

Victime d’une faute non sifflée dans la surface qui aurait pu chambouler la rencontre, Vinícius Júnior a eu du mal à digérer le résultat final. En quittant la pelouse, le Brésilien a été filmé en train de mimer un « 2 » avec ses doigts en direction des supporters du Rayo Vallecano. Une façon pour lui de leur rappeler qu’ils ne sont pas encore totalement à l’abri d’une relégation en Segunda División. Pour Guti, ancienne gloire du club madrilène, la réaction de Vinicius est explicable. « C’est une réaction normale. Je comprends parfaitement Vinicius. Ça peut arriver. Il y a 3-3, il est entré en jeu et ça ne s'est pas bien passé pour lui. Ensuite, il a eu une altercation avec l'arbitre, le penalty qu'il n'a pas obtenu. Et puis, si vous devez supporter un commentaire déplacé de la part de quelqu'un, vous finissez par craquer », a expliqué l'ex-milieu de terrain madrilène.

Si ce fameux geste a fait logiquement polémique, son attitude sur le terrain a aussi fait parler. Vinícius Júnior a récolté un carton jaune à la 74ᵉ minute pour une conduite anti-sportive. Le Real Madrid se mord encore les doigts puisque son numéro 7 est par conséquent suspendu pour la dernière rencontre de l’année face à Séville.