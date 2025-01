Raphinha fait scandale au Barça

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

L’urgence financière dans laquelle se trouve le FC Barcelone fait du club catalan une écurie à éviter. En tout cas, c’est que pense et affirme Raphinha.

Dernièrement, le FC Barcelone a perdu deux de ses recrues estivales. Dani Olmo et Pau Victor n’ont pas pu être enregistrés pour la deuxième moitié de la saison puisque les Blaugrana n’ont pas respecté leurs engagements financiers devant les instances du football espagnol. Résultat, l’image du club est totalement écornée et peut refroidir les potentielles futures recrues. Le Barça est dans l’obligation de vendre avant de pouvoir acheter. Ou du moins, de baisser drastiquement sa masse salariale. En conférence de presse, Raphinha a pris le temps de dire un mot sur ce contexte difficile. Le Brésilien n’y va d’ailleurs pas de main morte.

« Si j’étais dans un autre club, je réfléchirais à deux fois avant de signer ici »

🎙 Raphinha : "Si j'étais dans un autre club, je réfléchirais à deux fois avant de signer ici"#Interview #beINSPORTS pic.twitter.com/CGEbz6x2Hz — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 7, 2025

« C’est une situation assez compliquée. Nous, les joueurs, ne voulons jamais vivre ces moments compliqués où nous ne savons pas si nous pouvons compter sur eux (les joueurs non-enregistrés, ndlr) ou non. C’est compliqué pour eux, ils ne savent pas s’ils peuvent jouer ou non. C’est une situation compliquée et délicate, mais on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas si difficile pour eux et nous espérons que les responsables pourront résoudre ce problème le plus rapidement possible. Je ne peux pas dire que la situation n’impactera pas les futures signatures, sinon je mentirais. Et je ne suis pas le genre de personne qui aime mentir ou raconter des histoires. La vérité, c’est que si j’étais dans un autre club et que je voyais la situation dans laquelle se trouvent Pau Victor et Dani Olmo, je réfléchirais à deux fois avant de signer ici », a lâché Raphinha qui ne manque pas d’envoyer un message fort à la fois à ses dirigeants, mais aussi aux potentielles futures recrues. Le FC Barcelone semble coincé dans un cercle vicieux qui ne va pas l’aider à sortir de sa situation difficile.