PSG : Sergio Ramos fait une grande annonce

Recalé par son sélectionneur ce jeudi matin, Sergio Ramos a annoncé sa retraite internationale après être devenu le joueur le plus capé, et le plus sacré, de l'histoire de son pays.

De retour à un niveau très honorable au point d’être désormais titulaire au PSG, Sergio Ramos nourrissait de grandes ambitions cette saison. Avec le club de la capitale bien évidemment, mais aussi avec la sélection espagnole en vue de la Coupe du monde. Il espérait être du rendez-vous au Qatar mais Luis Enrique n’a finalement pas sollicité ses services. Avec le changement de sélectionneur, Sergio Ramos ambitionnait de revenir au sein de la Roja mais visiblement, il a été informé que ce ne sera pas le cas non plus. Résultat, l’ancien taulier du Real Madrid a pris le taureau par les cornes en annonçant sa retraite internationale. Dans un long message posté sur les réseaux sociaux, le défenseur central du Paris SG a fait savoir qu’il était l’heure pour lui de dire adieu à la sélection avec laquelle il a été deux fois champions d’Europe, et une fois champion du monde en 2010.

Sergio Ramos a reçu un appel

« Le moment est venu de dire au revoir à notre cher et passionnant rouge. Ce matin, j'ai reçu un appel de l'entraîneur actuel et il m'a dit qu'il ne comptait pas sur moi (….) C'est une chose que je dois accepter, certes avec cette tristesse que je partage avec vous, mais aussi la tête haute, et reconnaissant pour toutes ces années et pour votre soutien. Je repars avec des souvenirs inoubliables, tous les titres pour lesquels nous nous sommes battus et que nous avons fêtés ensemble et l'immense fierté que je ressens en tant qu'international espagnol le plus capé de tous les temps. Ce blason, ce maillot et ces supporters, vous tous, m'ont rendu heureux. Je continuerai à soutenir mon pays avec la passion de quelqu'un qui a eu la chance de le représenter fièrement 180 fois », a fait avoir Sergio Ramos, qui ne comptait pas arrêter la Roja si rapidement, mais a bien été contraint et forcé de mettre un terme à son aventure avec cette décision signée Luis De La Fuente.