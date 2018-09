PL : Cristiano Ronaldo nu, c'est quand même mieux que Messi

Dans : Foot Europeen, Premier League.

La sortie de la biographie de Peter Crouch a réservé quelques surprises, notamment lorsque l'attaquant de 37 ans évoque une anecdote qui lui a été racontée par ses coéquipiers en équipe d'Angleterre, et plus précisément Rio Ferdinand. Le joueur de Manchester United présent chez les Three Lions, affirme que lorsque Cristiano Ronaldo évoluait chez les Red Devils, il était du genre à se regarder nu dans le miroir des vestiaires. Et lorsque CR7, qui à l'époque était CR9, était chambré sur la supériorité de Lionel Messi, la réponse fusait.

« Un jour CR7 se regarde nu dans le miroir, passe sa main dans ses cheveux et lance un 'Wow, je suis si beau.' Ses coéquipiers le charrient alors en disant: 'Messi est un meilleur joueur que toi'. Ronaldo hausse les épaules avant de se mettre à rire 'Oui, mais Messi ne ressemble pas à ça’ », raconte Peter Crouch au sujet de Cristiano Ronaldo, dont il est indiscutable qu'il a ouvertement le culte de la personnalité, et surtout de la sienne. Ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux l'ont très souvent constaté. Lionel Messi, plus sobre, appréciera.