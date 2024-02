Officiel ‍: Istanbul Basaksehir entre dans le giron de Man City

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Le City Football Group a acquis en Turquie son 13e club dans le monde. Il s'agit d'Istanbul Basaksehir, champion de Turquie en 2020. Le club stambouliote a annoncé la nouvelle sur son compte X ce dimanche matin. « City Football Group (CFG) et Istanbul Başakşehir FK (IBFK) ont signé un accord de coopération axé sur le football. Selon l’accord, CFG fournira des conseils à Istanbul Başakşehir, qui vise la croissance et le succès, sur divers projets de football, notamment la stratégie de football à long terme, la sélection des joueurs, le transfert et la formation des processus. […] Cet accord offrira également au CFG l’opportunité de collaborer avec un club ayant une vision commune dans les domaines du football émergents », écrit le club turc dans un communiqué. Il rejoint ainsi Troyes, Gérone, New York City ou encore Palerme dans l'écurie de Manchester City.