Officiel : Claude Makelele entraîneur du club d'Eupen en Belgique

C'est désormais officiel, Claude Makelele est le nouvel entraîneur du club belge d'Eupen, dernier du championnat après 14 journées.

C'est le club qui a annoncé ce lundi matin cette désignation de l'ancien international tricolore. « La KAS Eupen souhaite une cordiale bienvenue à son nouvel entraîneur français Claude Makelele (44 ans) qui dispose d’un extraordinaire palmarès de joueur et d’une solide expérience d’entraîneur au niveau international. Claude Makelele, qui était le moteur de chacune des équipes où il a évolué, personnifie aussi bien l’engagement sur le terrain que l’esprit de fair-play en football. La KAS Eupen est convaincue que Claude Makelele pourra aider l’équipe ainsi que tout le club à atteindre ses objectifs par sa personnalité, son expérience et sa motivation au cours de ses deux ans et demi de contrat. Claude Makelele se réjouit à l’idée de relever ce nouveau défi qu’il envisage de prendre à bras-le-corps. Il dirigera les entraînements du cadre professionnel dès mardi », indiquent les dirigeants belges dans un communiqué.