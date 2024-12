MU ‍: Rashford provoque un raz-de-marée dans le vestiaire

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Proche de quitter Manchester United après plus de 400 matchs professionnels disputés sous les couleurs de son club de cœur, Marcus Rashford divise son vestiaire. En cause, une déclaration choc qui n’a laissé personne indifférent.

L’histoire d’amour entre Manchester United et Marcus Rashford touche vraisemblablement à sa fin. Né à quelques kilomètres de la ville du nord de l’Angleterre, l’attaquant a passé les 19 dernières années de sa vie chez les Red Devils. L’enfant du club s’apprête toutefois à partir, lui qui compte aujourd’hui 426 matchs avec l’équipe professionnelle mancunienne. Les rumeurs sur ses possibles destinations à l’issue de la saison ont fait grand bruit récemment. Mais une déclaration choc de la part de l’intéressé a mis le feu aux poudres au sein du vestiaire.

« Je suis prêt pour un nouveau défi », les propos qui fâchent

Dimanche 15 décembre dernier, Manchester United renversait la vapeur lors du derby et s’offrait un City malade. A l’issue de la rencontre, Marcus Rashford a profité de l’engouement de la victoire pour faire une sortie surprenante. « Personnellement, je pense que je suis prêt pour un nouveau défi et pour les prochaines étapes. Quand je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne », lâchait l’attaquant des Red Devils. Une déclaration choc qui n’a pas été très bien accueillie par le vestiaire mancunien, indique The Sun. Une partie de l’effectif serait atterrée par les propos de leur coéquipier alors que l’heure était plutôt à la fête.

Le tabloïd britannique lâche d’ailleurs les chevaux. Marcus Rashford n'a plus beaucoup d’amis proches dans le vestiaire actuel. Son attitude, loin d’être celle d’un leader, interroge à un moment où les Mancuniens ont plus que jamais besoin de lui. Une fin désormais inéluctable ? Ruben Amorim, de son côté, essaye tant bien que mal de lui redonner confiance. Reste à savoir si cela importe l’intéressé ou non.