Mourinho déchainé, il humilie Arsène Wenger

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Rivaux pendant des années en Premier League, José Mourinho et Arsène Wenger ne s'apprécient guère. Et ce n'est pas la dernière idée du Français qui va faire changer d'avis le Portugais.

Entraineur emblématique d’Arsenal, avec qui il a tout gagné en Angleterre, Arsène Wenger a connu une longue fin de règne difficile, où les Gunners étaient perçus comme de beaux « losers » chaque saison, sans parvenir à retrouver leur force de frappe et leur soif de titres. Pendant ses dernières années, le manager français a souvent croisé José Mourinho, qui lui rappelait quand il le voulait que ses voisins londoniens ne gagnaient quand même pas grand chose quand on faisait les comptes. Des petits tacles appuyés dont le Portugais est friand, lui qui n’a jamais la langue dansa sa poche. C’était encore le cas ce samedi soir, lors de la finale de la Ligue des Champions où le Spécial One était partout, y compris sur la chaine américaine TNT Sports qui retransmettait le match. José Mourinho a profité d’un moment où la présence d’Arsène Wenger était soulignée pour envoyer un missile à l’encontre de l’Alsacien.

Mourinho menace de partir

« Ah, Arsène Wenger est là. Parlez lui un peu de ce qu’il veut faire avec la règle du hors-jeu. Oh mon Dieu, laissez moi partir avant ça », a balancé José Mourinho, qui rebondit sur l’une des idées de Wenger de provoquer plus de buts en ne signalant les hors-jeux que si l’attaquant est totalement devant le défenseur, et n’a donc plus une seule partie couverte par son adversaire. Une manière radicale de laisser jouer plus d’actions offensives, mais qui fait hurler les amoureux du jeu, pour qui il est impossible de dénaturer cette règle de base qui ne laisse pas l’attaquant prendre de l’avance sur le défenseur. Cette idée d’Arsène Wenger a en tout cas été validée par la FIFA pour être expérimentée lors de tournois de jeunes en Europe. Mais nul doute qu’il y a encore du chemin avant de convaincre les amoureux du football et les grands entraineurs comme José Mourinho. Ces derniers craignent que l'étape suivante soit l'agrandissement des buts, ou les buts qui valent deux ou les matchs à 10 contre 10 pour faire plus de spectacles.