Mauvais perdants, Cristiano Ronaldo et Messi se font tailler

Lundi soir à Londres lors de la cérémonie des trophées The Best de la FIFA, les meilleurs joueurs de l’année 2018 ont été récompensés.

Assurés de ne pas remporter le titre de meilleur joueur, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi avaient décidé de zapper cette soirée. Et cela a du mal à passer, aussi bien chez certains joueurs que chez les observateurs. Ancien entraîneur du Real Madrid, Fabio Capello a carrément considéré comme « irrespectueuse » l’attitude des stars de la Juventus Turin et du FC Barcelone.

« Les absences des Ronaldo et de Messi sont un manque de respect, pour les joueurs, pour la FIFA et pour le monde du football. C’est la vie, il faut être bon quand on gagne et quand on perd » a lâché un Fabio Capello très déçu par le comportement des deux stars. Pour rappel, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo figurent dans le onze type de l’année selon les votes des journalistes, sélectionneurs et capitaines de sélection. C’est en partie pour cette raison qu’ils étaient, comme Hazard, Kanté, Mbappé ou les autres joueurs présents dans cette équipe-type, attendus à la grande cérémonie à Londres.