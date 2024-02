Marouane Fellaini confirme la fin de sa carrière

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

Agé de 36 ans, Marouane Fellaini a annoncé ce samedi midi qu'il mettait un terme à sa carrière. L'international belge s'arrête après 80 matchs joués en clubs et 87 sélections avec l'équipe de Belgique.

C'est via les réseaux sociaux que Marouane Fellaini a officialisé qu'il avait décidé de stopper définitivement sa carrière de football. « J'écris ce message pour vous annoncer qu'après une carrière de 18 ans, je prends ma retraite du football professionnel. Mais tout a commencé bien avant ces 18 années. Je me souviens, comme hier, de mon premier match d'enfant, des entraînements interminables avec mon père, de ma première sélection au Standard de Liège, et de ma première sélection en équipe nationale belge. Le temps passe. Quel voyage incroyable ce fut ! Je suis tellement reconnaissant d’avoir pratiqué le sport que j’aime le plus. Je suis fier d'avoir représenté le Standard en Belgique, Everton et Manchester United au Royaume-Uni et Shandong Taishan en Chine. Ce fut un honneur d'avoir joué pour l'équipe nationale belge aux Jeux olympiques de 2008, à l'Euro 2016 et lors du Mondial en 2014 et 2018. J'ai joué devant les meilleurs fans du monde et je tiens à profiter de ce moment pour les remercier tous pour leur soutien indéfectible tout au long de ma carrière. Vos encouragements et votre passion ont été pour moi une source constante d’inspiration », a confié le milieu de terrain de 36 ans.