Lutte contre l'homophobie et Arabie Saoudite, le capitaine anglais hué

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

Capitaine de l'équipe d'Angleterre contre l'Australie, Jordan Henderson a été hué par Wembley au moment de céder sa place en seconde période. Le joueur est accusé d'avoir signé pour un club saoudien après avoir fait campagne contre l'homophobie.

Gareth Southgate avait confié le brassard de capitaine des Three Lions à Jordan Henderson pour le match amical face à l’Australie, vendredi à Wembley. Et le sélectionneur anglais a compris que cette décision était loin de faire l’unanimité, puisque l’ancien joueur de Liverpool a été hué au moment de céder sa place à l’heure de jeu. Les raisons de cette colère des fans anglais sont simples, Henderson a choisi cet été de signer en Arabie Saoudite et plus précisément avec le club d’Al-Ettifaq. Un transfert qui passe très mal en Angleterre, car le joueur de 33 ans a toujours milité pour défendre la cause LGBT, allant même jusqu’à être l’un des leaders lors de l’opération des lacets et brassards arc-en-ciel.

Et pour beaucoup, en signant pour le club d’un pays où l’homosexualité est interdite, Jordan Henderson a tout simple trahi ses opinions en échange d’une montagne de dollars. Le mois dernier, l’international anglais a reconnu qu’il était touché par les critiques. « Les gens connaissaient mes opinions et mes valeurs avant mon départ et les connaissent encore aujourd’hui. Je pense qu’avoir quelqu’un qui a ces opinions en Arabie saoudite n’est que positif », a avancé, sans convaincre, l’ancien Reds.

Gareth Southgate says he does not understand the reception Jordan Henderson received at Wembley during England’s victory over Australia.#ENGAUS pic.twitter.com/yBrR4g7aKb — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 13, 2023



En écho, à ces propos, les supporters anglais ont, eux, copieusement sifflé le joueur d’Al-Ettifaq, estimant que l’argent avait eu raison de ses opinions, d’autant qu’il a apporté son soutien à l’organisation du Mondial 2034 à l’Arabie Saoudite. Mais du côté du sélectionneur des derniers finalistes de l’Euro 2021, on comprend mal que Jordan Henderson soit ainsi maltraité par ses propres supporters. « Je ne comprends vraiment pas. Il joue pour l’Angleterre et compte quand même 79 sélections, il s’implique totalement et ce qu’il a fait pour l’Angleterre est exceptionnel. Son rôle sur et en dehors des terrains est important. Des gens ont donc décidé de le huer, et vraiment, je n'arrive pas à comprendre pourquoi (…) Je sais pourquoi cela s’est produit, mais cela défie la logique de s’en prendre à un joueur qui donne son cœur et son âme à l’équipe d’Angleterre (...) C'est vrai que dans notre pays tout ce que nous décidons et faisons est parfait », a ironisé Gareth Southgate, clairement agacé par cette histoire.