Le rugby met une claque au football sur TF1

Par Guillaume Conte

Véritable carton du rugby sur TF1 ce samedi, où les récents scores de l'équipe de France de football sont explosés.

Que ce soit avec la Ligue 1 ou avec l’équipe de France, le football est en net recul dans sa captation des téléspectateurs. Cela s’est confirmé avec les matchs de Ligue des Nations de cet automne, qui ont eu un mal fou à atteindre la barre des 5 millions de téléspectateurs. Tout le contraire d’un rugby qui marche sur l’eau, malgré les polémiques autour de l’équipe de France et sa fédération. L’amour des français touche même le Top14, que Canal+ met en avant après une prolongation des droits sur le long terme.

🇫🇷France 30 - 29 Nouvelle-Zélande🇳🇿#FRANZL



C'est TERMINÉ !



Le XV de France S'IMPOSE dans ce match complètement fou avec 1 point d'écart ! 🔥



Le XV de France S'IMPOSE dans ce match complètement fou avec 1 point d'écart !

Le XV de France continue lui aussi de cartonner, avec un Stade de France plein comme un oeuf ce samedi pour le match face aux All Blacks, et la victoire au bout pour ne rien gâcher. La rencontre a aussi été très largement suivie à la télévision avec un carton d’audience à 7,2 millions de téléspectateurs. Un résultat qui rend clairement le football jaloux. Avec 37,9 % de part d’audience, TF1 explose ses concurrents au passage, et profite pleinement du coup d’envoi tardif (21h10) pour réaliser une audience moyenne très importante pour un samedi soir.