Le niveau de la Norvège, Haaland n'en peut plus

Ce dimanche, l'Espagne a battu la Norvège pour le compte des éliminatoires de l'Euro 2024. Les coéquipiers d'Erling Haaland ne pourront plus se qualifier directement pour la compétition.

Enorme déception pour la Norvège ce dimanche après sa défaite contre l'Espagne. Un petit but de Gavi au retour des vestiaires aura suffi au bonheur de la Roja, qui a elle sécurisé son billet pour l'Allemagne. Du côté des Norvégiens, ils ne peuvent plus se qualifier directement pour l'Euro 2024. De quoi rendre fou de rage Erling Haaland, qui sait qu'il se doit de briller avec sa sélection lors d'une grande compétition. Le joueur de Manchester City a même évité la presse, furieux et certainement encore une fois déçu du rendement de ses coéquipiers.

Haaland au plus bas

Car si la défaite de la Norvège face à l'Espagne n'a rien de scandaleuse, les Nordiques ont en revanche laissé filer des points précieux face à l'Ecosse et la Géorgie. A l'issue de la rencontre perdue contre la Roja, Alexander Sørloth a notamment indiqué : « Il semble que nous ayons gâché nos opportunités avant ce match. C'était contre l'Écosse à domicile et contre la Géorgie à l'extérieur alors que nous aurions dû marquer six points. Il n'aurait pas été nécessaire de battre l'Espagne ». A noter que tout n'est peut-être pas perdu pour la Norvège, qui peut encore se qualifier pour l'Euro 2024 mais en passant par les barrages. Pour cela, il faudra un petit miracle car il sera vitale que parmi l’Israël, la Bosnie, l’Ukraine et la Finlande, deux nations finissent première ou deuxième de leur groupe, sinon c’est l’Islande qui ira défendre ses couleurs pour aller en Allemagne. Erling Haaland le sait, il vient sans doute de dire adieu à la possibilité de briller aux yeux du monde. Et ça pourrait finir par lui coûter cher pour un certain Ballon d'Or.